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السفارة الأمريكية في بيروت تنفي نية إدارة بايدن فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان

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السفارة الأمريكية في بيروت تنفي نية إدارة بايدن فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان
istockphoto.com/Oleksii Liskonih
علما لبنان والولايات المتحدة.
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نفت السفارة الأمريكية لدى بيروت صحة تقارير إعلامية حول نية الولايات المتحدة لفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

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"بلومبيرغ": الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن المتحدث الإعلامي في السفارة الأمريكية في لبنان، كايسي بونفيلد، قوله في حديث لها "تابعنا تقارير صحافية تتحدث عن عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهذه التقارير غير صحيح".

وسبق أن ذكرت وكالة "بلومبرغ"، استنادا إلى مصادر خاصة، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج.

وحسب المصادر ناقش مسؤولون في إدارة بايدن إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه سلامة الذي يترأس مصرف لبنان منذ 28 عاما، وتمحورت المناقشات حول تجميد أصوله في الخارج والحد من إمكانياته المالية، لكن القرار النهائي بهذا الصدد لم يتخذ بعد.

وطلبت النيابة العامة السويسرية مساعدة من لبنان في تحقيقات متعلقة بتبييض الأموال والتبذير المحتمل للمال العام في قضية مرتبطة بمصرف لبنان، بينما تقوم السلطات في بعض الدول الأخرى، منها بريطانيا وفرنسا، بمراجعة صلات سلامة بمختلف الأصول والشركات والتحويلات المالية.

المصدر: "الجديد" + وكالات

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