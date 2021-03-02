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الحوثيون يعلنون استهداف مطار ابها في السعودية بطائرة مسيرة

التلفزيون السعودي: التحالف دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باليمن صوب المنطقة الجنوبية للمملكة

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التلفزيون السعودي: التحالف دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باليمن صوب المنطقة الجنوبية للمملكة
Reuters
المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي
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قال التلفزيون السعودي الرسمي يوم الثلاثاء، إن التحالف بقيادة المملكة دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باليمن صوب المنطقة الجنوبية للبلاد.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الحوثيين الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، تمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

المصدر: واس

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