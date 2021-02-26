 
مباشر

الحريري يبحث مع السفير الروسي العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة

أخبار العالم العربي

الحريري يبحث مع السفير الروسي العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة
twitter.com/saadhariri
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/put0

بحث رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الجمعة، مع السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر روداكوف، العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة.

إقرأ المزيد
بيروت تبحث مع موسكو سبل تزويد لبنان بلقاح
بيروت تبحث مع موسكو سبل تزويد لبنان بلقاح "سبوتنيك V" بشكل عاجل

وسلم الحريري خلال اللقاء، السفير الروسي رسالة موجهة إلى رئيس حكومة جمهورية روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين.

من الجدير ذكره، أن لبنان يبحث مع الحكومة الروسية في سبل تزويد بيروت العاجل بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا