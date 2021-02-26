الحريري يبحث مع السفير الروسي العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة

بحث رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الجمعة، مع السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر روداكوف، العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة.

إقرأ المزيد

وسلم الحريري خلال اللقاء، السفير الروسي رسالة موجهة إلى رئيس حكومة جمهورية روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين.

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في #بيت_الوسط السفير الروسي الكسندر روداكوف في حضور مستشاره للشؤون الدبلوماسية الدكتور باسم الشاب، وتناول اللقاء مجمل الأوضاع العامة والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة. ١/٢ pic.twitter.com/OQ4Xi9qgWz — Saad Hariri (@saadhariri) February 26, 2021

من الجدير ذكره، أن لبنان يبحث مع الحكومة الروسية في سبل تزويد بيروت العاجل بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

المصدر: RT