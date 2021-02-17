بيروت تبحث مع موسكو سبل تزويد لبنان بلقاح "سبوتنيك V" بشكل عاجل

بحث وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن مع السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، سبل تزويد بيروت العاجل بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

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وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الوزير اللبناني التقى بالسفير الروسي اليوم الأربعاء، وبحثا سبل "استقدام اللقاح الروسي إلى لبنان في ضوء قرار صندوق الاستثمار الروسي إتمام التعاون في هذا المجال عبر وزارة الصحة العامة مباشرة مع تشجيع إشراك المبادرات الخاصة والقطاعية من نقابات ومؤسسات وشركات".

وأوضح حسن، أن لبنان يعمل بأقصى سرعة ممكنة من أجل استيراد اللقاح، مضيفا: "سنعمل في غضون أسبوع أو أسبوعين لإبرام اتفاقية ليتسنى حينها استقدام اللقاح وذلك بعد تقدير كمية اللقاحات التي سيتم الاتفاق عليها وتواريخ الحصول عليها".

وشدد أيضا على ضرورة أن تكون هناك وفرة في كمية اللقاحات في الشحنات الأولى التي ستصل إلى لبنان، في وقت أكدت فيه السلطات الصحية اللبنانية حاجة البلاد إلى مليوني جرعة إضافية، بعد الاتفاقات السابقة التي تم عقدها وتأمن بموجبها أكثر من ستة ملايين جرعة من لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا".

وقال الوزير اللبناني: "في ظل منح اللقاح الروسي "الفعال والمميز" إذن الاستعمال الطارئ، كان هناك عدة خيارات".

وأضاف: "خلال الأسابيع المنصرمة، حاولنا استيراد اللقاح عبر الشركات الخاصة ولكن الأمر لم ينجح لأن هناك قرارا من صندوق الاستثمار الروسي للتعاون فقط عبر وزارة الصحة العامة ولأن ظروف نقل اللقاح تتطلب ضمان حرارة "-18" ما يحتم الحاجة إلى مراقبة وزارة الصحة العامة لطريقة الاستيراد والتوزيع وتلقيح الفئات المستهدفة".

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من جانبه أوضح السفير روداكوف أن الجانب الروسي "يساعد في توزيع اللقاح على مختلف الدول بحسب القوانين المحلية، وقد حصل اللقاح الروسي على إذن الاستخدام في لبنان وقد فتحنا الطرق لتزويد لبنان باللقاح. ونحن نؤيد اقتراحات وزارة الصحة العامة لأننا نعتقد أنها مسؤولة بشكل كامل عن توزيع اللقاح على الشعب اللبناني".

وتابع: "توصلنا إلى الاتفاق على تنفيذ الخطوات اللازمة في الأيام المقبلة ونأمل البدء بالتعاون الجدي والفعلي في استيراد اللقاح الروسي لوقف ومكافحة فيروس كورونا".

وبالأمس أكد رئيس إدارة التنظيم الحكومي لتداول الأدوية في وزارة الصحة الروسية فيليب رومانوف، أنه تم تسجيل اللقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في 27 دولة حول العالم حتى الآن.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"+"سبوتنيك"