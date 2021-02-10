لبنان يبحث مع روسيا توريد لقاح "سبوتنيك V"

أعلن السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، أن مباحثات جارية مع لبنان بشأن توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى هذا البلد العربي.

وقال روداكوف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، "هناك تقدم جيد، تم تمرير قانون ذي صلة، وقامت الحكومة اللبنانية بالسماح باستيراد واستخدام اللقاحات، بما في ذلك سبوتنيك V".

وأعرب السفير الروسي عن أمله في أن تؤدي المباحثات، التي تجري على مستوى الحكومات، وكذلك على مستوى الهياكل التجارية، إلى مساعدة اللبانيين بسرعة في مكافحة فيروس كورونا.

وأشار السفير الروسي إلى أنه حتى في ظل الظروف الوبائية الصعبة، لم ينقطع العمل من أجل تطوير العلاقات بين روسيا ولبنان.

المصدر: نوفوستي