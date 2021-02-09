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حمدوك: رأي "المجلس التشريعي" في التطبيع مع إسرائيل ملزم

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حمدوك: رأي
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قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء الإثنين، إن قضية تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيحسمها "المجلس التشريعي" الانتقالي.

وردا على سؤال لمراسل الأناضول بشأن موقف الحكومة الجديدة من التطبيع مع إسرائيل وحسم علاقة الدين بالدولة، أجاب حمدوك: "عندما يقوم (يتم تشكيل) المجلس التشريعي، رأيه سيكون رأيا ملزما".

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وأضاف حمدوك أن "الحكومة الانتقالية قطعت شوطا كبيرا فيما يخص علاقة الدين بالدولة"، دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلن السودان تطبيع علاقاته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع.

المصدر: الأناضول

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