السودان.. تنظيم ملتقى في إطار التطبيع مع إسرائيل تحت حراسة أمنية مشددة

انعقد أمس السبت، أول نشاط في السودان للتطبيع مع إسرائيل تحت لافتة "اللقاء الأخوي الأول لتعزيز التسامح والسلام الاجتماعي"، بمشاركة حاخام يهودي خاطب اللقاء من القدس.

نظم الفعالية النائب السابق بالبرلمان السوداني ورجل الأعمال أبو القاسم برطم، وانعقدت بفندق "كورنثيا" في الخرطوم بمشاركة عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا ورجال دين مسلمين ومسيحيين ويهود وهندوس ولا دينيين، وكانت تحت حراسة أمنية مشددة.

وألقى خلال الفعالية الحاخام ديفيد روزون من إسرائيل والقس انغبورغ ميدتوم من النرويج، كلمتين محفزتين للتعايش بين الأديان.

ومنذ اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باوغندا في فبراير العام الماضي، تسارعت خطى التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.

كما خاطب الملتقى عضو مجلس السيادة، رجاء نيكولا، وسفيرة النرويج ورئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق، عبد الرحمن حسن حامد.

وشارك في الملتقى يهود سودانيون وأسر سودانية جذورها يهودية.

المصدر: سودان تربيون