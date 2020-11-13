حركة فتح تعلق على نية بومبيو زيارة مستوطنات في الضفة الغربية

علق حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الجمعة، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المرتقبة إلى مستوطنات في الضفة الغربية، معتبرا ذلك تحديا للشرعية الدولية.

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‏وقال الشيخ إن "زيارة وزير خارجية أمريكا إلى مستوطنات بالضفة الغربية هي تحدي للشرعية الدولية ولمواقف كل الإدارات الأمريكية السابقة التي أكدت على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان موقع "أكسيوس" ذكر أن بومبيو، ينوي الأسبوع المقبل زيارة هضبة الجولان المحتلة إسرائيليا ومستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك في أول زيارة من نوعها.

وأوضح "أكسيوس"، في تقرير نشره أمس الخميس استنادا إلى مصادر مطلعة، أن السفارة الأمريكية لدى إسرائيل وجهاز الأمن الإسرائيلي "الشباك" يجريان استعدادات مكثفة لهذه الزيارة غير المسبوقة، التي ستشمل هضبة الجولان ومستوطنات في الضفة الغربية ومصنع نبيذ في بساغوت.

وأشار التقرير إلى أن صاحب هذا المصنع سبق أن أنتج دفعة خمور أطلق عليها اسم "بومبيو" بعد توجيهه بوقف اعتبار المستوطنات الإسرائيلي غير شرعية من قبل الولايات المتحدة العام الماضي.

وشدد الموقع على أن بومبيو سيكون أول وزير خارجية أمريكي يزور هاتين المنطقتين، حيث سبق أن اعتبرت كل الإدارات الأمريكية، قبل تولي ترامب السلطة، سيطرة إسرائيل على الجولان السوري المحتل وبناء مستوطنات في الضفة الغربية أمرين غير شرعيين.

وذكر "أكسيوس" في هذا السياق أن "هذه الزيارة يبدو أنها تهدف إلى التشديد على وجود تغييرات في سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه إسرائيل".

المصدر: RT