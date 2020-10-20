سوريا.. مرسوم بإعفاء قروض المتضررين من الحرائق من الفوائد كافة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بإعفاء القروض الممنوحة سابقا من المصرف الزراعي التعاوني للمتضررين من الحرائق من كافة الفوائد.

ويعفي المرسوم المتضررين من الحرائق التي اندلعت في بعض المحافظات السورية ضمن الفترة من (8/10/2020 ولغاية 12/10/2020) لمحافظات حمص وطرطوس واللاذقية، ومن (31/8/2020 ولغاية 11/9/2020) لمحافظة حماة، سواء أكانت تلك القروض مستحقة أم غير مستحقة، من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها.. وإعادة جدولة أرصدة رأسمالها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم ولغاية عشر سنوات على أقساط متساوية وتواريخ استحقاق موحدة بعد استبعاد الفوائد، على أن يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1/8/2021..