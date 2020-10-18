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الجيش الكويتي يجري تدريبات بالذخيرة الحية

أخبار العالم العربي

الجيش الكويتي يجري تدريبات بالذخيرة الحية
Reuters
الجيش الكويتي يجري تدريبات بالذخيرة الحية
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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، يوم الأحد، أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال بيان صادر عن الجيش الكويتي، إن التدريبات ستجري بمشاركة الإدارة العامة لخفر السواحل وستكون من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء.

ونشرت رئاسة الأركان خريطة أوضحت من خلالها إحداثيات مكان الرماية.

ودعت رئاسة الأركان جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد إلى عدم الاقتراب من منطقة التدريبات خلال الفترة المعلنة، حرصاً منها على سلامة الجميع.

المصدر: RT

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