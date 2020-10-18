الجيش الكويتي يجري تدريبات بالذخيرة الحية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، يوم الأحد، أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال بيان صادر عن الجيش الكويتي، إن التدريبات ستجري بمشاركة الإدارة العامة لخفر السواحل وستكون من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء.

ونشرت رئاسة الأركان خريطة أوضحت من خلالها إحداثيات مكان الرماية.

ودعت رئاسة الأركان جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد إلى عدم الاقتراب من منطقة التدريبات خلال الفترة المعلنة، حرصاً منها على سلامة الجميع.

تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش،للأخوة المـواطنين والمقيمين الكرام من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه،عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية بمشاركة الإدارة العامة لخفر السواحل،وذلك خلال الفترة من 20 -21 اكتوبر 2020م من الساعة 7 صباحاً ولغاية الساعة 7 مساءً pic.twitter.com/t4RRKqfLXs — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) October 18, 2020

المصدر: RT