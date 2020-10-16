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مصر تسجل 126 حالة إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 126 حالة إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
مصر تسجل 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة
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سجلت مصر يوم الجمعة، 126 حالة إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 118 إصابة و11 وفاة يوم الخميس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة، هو 105159 حالة من ضمنهم 98089 حالة تم شفاؤها، و6099 حالة وفاة.

وأكد المتحدث أن وزارة الصحة تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأشار في السياق إلى أنه تم تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية.

المصدر: RT

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