"التعليم العالي" في مصر تكذب شائعات تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات

نفت وزارة التعليم العالي المصرية، ما تردد من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2020-2021.

وأكدت الوزارة أن الدراسة ستبدأ بكل الجامعات على مستوى الجمهورية في موعدها المُعلن عنه، غدا السبت، وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد.

وبينت الوزارة أنه سيتم بدء العام الدراسي مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة طلاب الجامعات‪.‬

المصدر: اليوم السابع‬