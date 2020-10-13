صلاة وفد من الأزهر داخل كنيسة تثير الجدل في مصر (صورة)

أثارت صورة لوفد من الأزهر الشريف في مصر يؤدي صلاة الظهر داخل كنيسة في طنطا، الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمة، تعليقا على صلاة وفد من الأزهر بمطرانية في طنطا، إن "الإسلام نظر إلى أهل الكتاب بنظره بها تسامح ولم يقل على معابدهم أنها أماكن كفر كما قال تعالى"، ووصفها قائلا "يذكر فيها اسم الله كثيرا"، مؤكدا على أن "مشكلة السلفية مع المسيحيين وليس اليهود، وما فعله وفد الأزهر من صلاته بالمطرانية هو الإخاء الديني الحقيقي".

وكان وفد من أئمة وزارة الأوقاف والمنظمة الدولية لخريجي الأزهر الشريف قد أدوا صلاة الظهر داخل إحدى قاعات مطرانية طنطا بمحافظة الغربية، عقب اللقاء الذي نظمته الكنيسة بالوفد صباح اليوم.

وجهزت الكنيسة القاعة التي تم فرشها بالسجاد، وأم أحد مشايخ الأزهر المصلين في الصلاة في ظل الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية