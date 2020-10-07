قطر توقع ثاني صفقة قيمتها نحو 2 مليون دولار لمكافحة كورونا

أوضحت شركة "بايونير" الكورية الجنوبية أنها وقعت مع شركة قطر للبترول على صفقة إضافية بقيمة 1.87 مليون دولار لتزويد الأخيرة بالأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بتشخيص فيروس كورونا.

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وبموجب هذه الصفقة، ستقدم "بايونير" إلى الشركة القطرية مواد استخلاص فحص الحمض النووي، وأدوات التشخيص الجزيئية لفيروس كورونا .

وجاءت هذه الصفقة الإضافية بعد أن قدمت الشركة الكورية إلى قطر في أبريل الماضي، ما تبلغ قيمته نحو 2 مليون دولار، أجهزة لأدوات التشخيص الجزيئية ومواد استخلاص فحص الحمض النووي.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في قطر 125969، والعدد التراكمي للوفيات بفعل كورونا 214 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.

وتعتبر قطر من أكثر دول العالم تسجيلا لحالات الإصابة بكورونا، نسبة إلى عدد سكانها الذي لا يتجاوز 3 ملايين نسمة، إلا أنها من أقل الدول تسجيلا لحالات الوفاة بفعل الفيروس.

المصدر: يونهاب