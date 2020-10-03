الصحة العالمية لـRT: فيروس كورونا قد ينتشر في عموم العراق

حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم اسماعيل، اليوم السبت، من انتشار وباء فيروس كورونا في عموم العراق.

وقال اسماعيل لـRT، إن "أعداد المصابين قد ترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار التجمعات وعدم الإلتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس، خاصة وأن هناك تجمعات كبيرة وقرب قدوم فصل الشتاء".



وأضاف، أن "المرحلة الثالثة من الوباء قد تكون دخلت إلى العراق، وإذا ما حدث ذلك فهذا يعني أن البلد سيكون موبوءاً بالكامل".



المصدر: RT