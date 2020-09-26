الجزائر تسجل 4 وفيات و175 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية يوم الجمعة، تسجيل 4 وفيات و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضع الوبائي للفيروس في البلاد، أوضح الناطق باسم لجنة متابعة الوباء جمال فورار، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 50754، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ عدد الوفيات 1707 حالات، فيما ارتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 35654 شخصا بعد تعافي 110 مرضى اليوم الماضي.

المصدر: RT