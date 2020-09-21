مصر تسجل 126 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الاثنين، عن تسجيلها 126 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، بارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بالعدوى في البلاد إلى 102141 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 17 وفاة جديدة جراء الفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 5787.

كما أفاد مجاهد بخروج 800 مريض من المستشفيات بعد شفائهم، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 90332 شخصا.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة مؤخرا أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

ناصر حاتم

المصدر: RT