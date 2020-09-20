بوغدانوف: تركيا وعدت بالمساعدة في الإفراج عن مواطنين روسيين معتقلين في ليبيا

كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو تتباحث مع أنقرة حول الإفراج عن اثنين من المواطنين الروس، المحتجزين في ليبيا.

إقرأ المزيد

وفي مقابلة مع وكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم الأحد، قال بوغدانوف ردا على سؤال عن الأطراف التي تتفاوض معها روسيا بشأن مواطنيها المحتجزين: "أعني الشركاء الأتراك الذين وعدوا بالمساعدة شأنهم شأن بعض الأطراف الأخرى".

وتم اعتقال عاملي صندوق حماية القيم القومية، ماكسيم شوغالي وسامر سويفان، من قبل السلطات الليبية في مايو 2019. وأواخر يوليو الماضي، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تلقت رسالة كتابية من وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد سيالة، أكد فيها أن ملف المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا سيتم "غلقها في أقرب وقت".

وردا على سؤال عما إذا كان سبب المماطلة في إعادة المحتجزين إلى روسيا هو كون المجموعة التي تحتجزهما لا تخضع لسيطرة أي جهة رسمية في ليبيا، قال بوغدانوف: "هذا هو لب المشكلة". وأكد أن وزارة الخارجية الروسية تلقت تأكيدات من المسؤولين في حكومة الوفاق على أن ظروف احتجاز شوغالي وسويفان جيدة نسبيا ولا يواجهون نقصا في الطعام أو الخدمات الصحية، "لكننا نقول إنه يجب إعادتهما إلى أرض الوطن وفي أقرب وقت ممكن".

المصدر: إنترفاكس