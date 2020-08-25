الخارجية الروسية: تركيا لم تؤكد المعلومات حول استجواب المعتقلين الروس في ليبيا

أعلن رئيس القسم القنصلي بوزارة الخارجية الروسية، إيفان فالينكي، أن تركيا لم تؤكد المعلومات حول استجواب معتقلين روسيين في ليبيا.

وقال الدبلوماسي الروسي في تصريح صحفي: "بخصوص استجواب مكسيم شوغالي وسامر سويفان في تركيا، فنحن نشك في مصداقية هذه المعلومات، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات خلال الاتصالات مع الشركاء الأتراك".

هذا وأفادت قناة "الحدث" التلفزيونية في وقت سابق، نقلا عن مصدر بأنه من المفترض أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا نقلت المواطنين الروسيين، مكسيم شوغالي وسامر سويفان إلى تركيا.

ومن جانبه قال القائم بالأعمال الروسي في ليبيا، جمشيد بولتاييف، إن "الجانب الليبي لم يؤكد بعد، المعلومات المتعلقة بإطلاق سراح المواطنين الروسيين، كما لم تؤكد وزارة الخارجية الروسية هذه المعلومات".

وقالت الخارجية الروسية في وقت سابق، إنها تلقت تأكيدات مكتوبة من حكومة الوفاق الليبية تفيد بأن مشكلة إطلاق سراح المواطنين الروسيين من السجن الليبي سيتم حلها في المستقبل القريب.

هذا وتم اعتقال كل من مكسيم شوغالي وسامر سويفان في ليبيا في مايو العام الماضي.

المصدر: سبوتنيك