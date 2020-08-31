حمد بن جاسم آل ثاني: لا داعي لهذا النحيب على وصول طائرة إسرائيلية إلى أبو ظبي

علق وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني في تغريدة على "تويتر"، على وصول طائرة إسرائيلية إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال: "لا داعي لهذا النحيب لوصول طائرة إسرائيلية إلى أبو ظبي".

وأضاف: "المهم هل سيكون هناك سلام عادل للشعب الفلسطيني والإسرائيليين يعطي الحقوق لكلا الطرفين في العيش بسلام ضمن حدود معترف بها تبنى على أساس حدود 67؟".

وتابع: "وإذا كان هناك حاجة إلى نحيب فلا بد أن يكون على الحال العربي المتردي الذي نحن فيه منذ فترة ليست بالقصيرة".

لا داعي لهذا النحيب لوصول طائرة إسرائيلية إلى أبوظبي، المهم هل سيكون هناك سلام عادل للشعب الفلسطيني والإسرائيليين يعطي الحقوق لكلا الطرفين في العيش بسلام ضمن حدود معترف بها تبنى على أساس حدود 67. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 31, 2020

وحطت طائرة "بوينغ" تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية قبل لحظات في مطار أبو ظبي في أول رحلة مباشرة قادمة من إسرائيل، تحمل وفدأ أمريكيا إسرائيليا مشتركا في إطار خطوات التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، حيث كان في استقبال الوفد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.

المصدر: RT