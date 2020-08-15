موقع يمني يكشف تفاصيل إعدام تنظيم "القاعدة" للطبيب مظهر اليوسفي

كشف موقع "المشهد اليمني" نقلا عن أحد أشقاء الطبيب مظهر اليوسفي الذي أعدمه تنظيم القاعدة بمديرية الصومعة في محافظة البيضاء، الأسباب والدوافع وراء العملية.

وقال في محادثة عبر "واتس آب" إن شقيقه تم اعتقاله منذ أكثر من شهرين نتيجة لخلاف عائلي مع زوجته التي تنتمي إلى محافظة أبين، وطلقها بعد ذلك، لتتقدم بعد يومين إلى تنظيم القاعدة تطالب بحقوقها.

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وأضاف الشقيق الذي نقل عنه الموقع اليمني تصريحاته: "كان هناك اتفاق بين سلمان الكازمي شقيق زوجة الدكتور ومسلحي القاعدة بأن يأخذوا طليقها ويتم تقسيم كل أملاكه بينهما بحجة أن مسؤول التنظيم المدعو "أبو الحمزة" قال إن اليوسفي أخذ زوجته الأبينية (من أبين) لحما ورماها عظما.!"

وتابع قائلا: "يوم عيد الأضحى قاموا بمداهمة العيادة الطبية وأخذوا كل المعدات التي على ملك الطبيب اليوسفي، وقاموا ببيع معدات العيادة بحجة أن طليقته هي من باعتهم".

وأشار شقيقه إلى أن الاتفاق بين أمراء تنظيم القاعدة هو تلفيق قضية شرف لإلغاء أي وساطة قبلية، لافتا إلى أنه تم تهديده بالتصفية عن طريق رقم دولي.

وأفاد المصدر بأن رواية شقيق الطبيب تطابقت مع رواية أبناء مديرية الصومعة.

وتضاربت الروايات حول سبب إعدام الطبيب، حيث تقول مصادر إن "أنصار الشريعة" اعتقلوه على إثر خلاف حول مركز طبي مع شريك له، وقاموا بتعذيبه حتى الموت، ثم صلبوه لتبرير فعلتهم، بعد أن لفقوا له تهمة التخابر مع الحوثيين، فيما تقول رواية أخرى أن عناصر من أنصار الشريعة اقتحموا المركز الذي يعمل فيه ونقلوه إلى أحد سجونهم، ومن ثم قاموا بشنقه وصلبه.

وأقدمت عناصر من "تنظيم أنصار الشريعة" يوم الجمعة، على قتل وصلب طبيب بتهمة التخابر مع الحوثيين.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورة لطبيب الأسنان، مظهر اليوسفي، بعد صلبه على مبنى حكومي في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.

والطبيب مظهر (40 عاما) من مواليد منطقة جرنات عزلة بني يوسف بمديرية المواسط محافظة تعز، ويعمل في محافظة البيضاء منذ عشر سنوات.

أحد أشقاء الدكتور مظهر اليوسفي، الذي أعدمه تنظيم القاعدة اليوم في البيضاء، يوضح حقيقة ما حدث.

محادثة عبر (واتساب).#اليمنpic.twitter.com/XlOgMrPhwG — فـارس الحميري | Fares Alhemyari (@FaresALhemyari) August 15, 2020

المصدر: موقع "المشهد" اليمني