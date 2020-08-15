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الصحة اليمنية تدين إعدام "داعش" طبيبا وصلبه في البيضاء

أخبار العالم العربي

الصحة اليمنية تدين إعدام
Reuters
محافظة البيضاء في اليمن - أرشيف
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دانت وزارة الصحة اليمنية اليوم السبت، قيام عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بإعدام وصلب طبيب الأسنان مظهر اليوسفي، بتهمة التجسس على التنظيم لصالح الحوثيين.

وجاء في بيان الوزارة: "نستنكر وندين بأشد العبارات هذه الجريمة جملة وتفصيلا حيث يعتبر هذا العمل إرهابي بكل المقاييس ويرسل رسائل ارهاب لبقية الكوادر الصحية خاصة في مناطق مازالت متوترة، الأمر الذي يضعف من دورهم والذي ستكون إنعكاساتها سيئة على المرضى".

وحمل البيان دول التحالف العربي "المسؤولية عن الجريمة، وأي جريمة أخرى قد ترتكب بحق الكوادر الصحية في تلك المناطق".

كما دعت الصحة في بيانها "الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن مارتن غريفيث، للتحرك الجاد والسريع لإدانة واستنكار هذه الجريمة".

وأقدم عناصر "داعش" على إعدام طبيب الأسنان مظهر اليوسفي، والذي يعمل في مركز الصومعة الطبي بمديرية الصومعة محافظة البيضاء، ثم صلبه على جدار المركز الصحي الذي عمل فيه.

المصدر: RT

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