تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين

أعلنت الرئاسة العامه لشؤون المسجد الحرام في السعودية تعيين عشر سيدات من الكفاءات العاملة في الرئاسة بمناصب قيادية عليا في رئاسة المسجد الحرام.

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وأوضحت الرئاسة أنه "انطلاقا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مواكبة الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية (2030)، وتمكينا للمرأة السعودية ذات التأهيل العالي والقدرات الكبيرة، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وبتوجيه من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، فقد تم تعيين عشر سيدات من الكفاءات العاملة في الرئاسة بمناصب قيادية عليا، سعيا للارتقاء بمستوى العمل بالرئاسة واستثمارا للكوادر الوطنية".

مواكبة للرؤية الطموحة وتمكيناً للمرأة السعودية تعيين عشر سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفينhttps://t.co/kKozWunCzt#رئاسة_شؤون_الحرمينpic.twitter.com/5beKrXUOsf — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) August 14, 2020

وأضافت أن "هذه التعيينات تأتي في جميع التخصصات والمجالات التي تهم قاصدات الحرمين الشريفين سواءً التوجيهية أو الإرشادية والتطويرية والإدارية واللغوية والتقنية وفي مجال المكتبات وخدمات البحث العلمي وغيرها، بما يمنح المرأة السعودية الريادة في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".

وأكدت أن "معالي الرئيس العام قد وجه بإنشاء عدد من الوكالات والوكالات المساعدة النسائية وإعادة هيكلة عدد من الإدارات العامة المختصة بشؤون المرأة في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي بهدف تسخير الطاقات والارتقاء بمستوى الخدمات".

المصدر:najrannow