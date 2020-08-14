مصرع مدرس مصري مصاب بكورونا خلال هربه من الشرطة

لقي مَدرس مصاب بكوفيد-19 مصرعه غرقا خلال هربه من الشرطة، حيث قفز إلى مياه ترعة بمركز المحلة الكبرى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز المحلة بلاغا من أهالي قرية شبرا ملكان تفيد بمصرع مصاب بفيروس كورونا ويدعى "ع.ا.ا" ويعمل مدرسا بعد قفزه في الترعة من سيارة أثناء محاولته الهروب من مستشفى الحجر الصحي.

كما تبين من التحريات الأمنيه أن المصاب كان محتجزا بمستشفى الحميات وحاول الهروب ولكنه فشل، وغرق في مياه الترعة بعد قفزه من السيارة.

ناصر حاتم ـ القاهرة