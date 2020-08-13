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طهران: نهج الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مصطنع ومجرم ويخدم مواصلة الجرائم الصهيونية

السيسي يهنىء محمد بن زايد بـ"خطوة الإمارات التاريخية للسلام"

أخبار العالم العربي

السيسي يهنىء محمد بن زايد بـ
Crown Prince Court
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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أعلنت الرئاسة المصرية أن رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي أجرى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهنأه بالتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان صدر إثر المكالمة، إن السيسي أعرب خلالها عن "التهنئة لخطوة السلام التاريخية التي قامت بها دولة الإمارات والتي من شأنها أن تدفع جهود عملية السلام وتفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وأشاد الرئيس المصري "بما تم بموجب الاتفاق من إيقاف قرار إسرائيل بضم للأراضي الفلسطينية".

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص امتنان بلاده حكومة وشعبا لهذه "اللفتة من السيد الرئيس وللدعم المصري المتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ولجهودها واسهاماتها التاريخية الرائدة في إحلال السلام في الشرق الأوسط".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT



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