محتجون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية (فيديو)

اقتحم عدد من المحتجين في وسط بيروت مقر وزارة الخارجية، في منطقة الأشرفية، وأعلنوا أن المكان أصبح "مقرا للثورة" وفق تعبيرهم.

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ورفع المحتجون شعارات على مبنى الوزارة، كما قاموا بتحطيم صورة رئيس الجمهورية.

وقال متحدث باسم المحتجين من أمام وزارة الخارجية: "اتخذنا من مبنى وزارة الخارجية مقرا للثورة".

وأفاد مراسلنا، اليوم السبت، بوقوع مواجهات في محيط البرلمان اللبناني، حيث رشق محتجون تجمهروا في وسط بيروت بعد انفجار مرفأ بيروت، القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية.

كما ذكر مراسلنا أن قوى الأمن أطلقت النار في الهواء لتفريق المحتجين مع احتدام حدة المواجهات.

المصدر: أم تي في