ليبيا.. المجلس البلدي في مصراتة ينفي علاقته بزيارة برنارد ليفي

نفى المجلس البلدي في مصراتة بليبيا، يوم السبت، علاقته بزيارة المفكر الفرنسي برنارد ليفي إلى بلدية مصراتة، مؤكدا عدم وجود أي تنسيق مع المجلس بهذا الخصوص.

وقال المجلس في بيان إنه يحمّل المسؤولية كاملة لأي جهة أو شخصية كانت لها علاقة بزيارة هذه الشخصية الجدلية للبلدية.

واعتبر الزيارة تعديا صارخا وتدخلا في صلاحيات الإدارة المحلية التي يمثلها المجلس البلدي داخل حدود الإدارية للبلدية.

وأثارت أنباء وصول المفكر الفرنسي برنارد ليفي، المثير للجدل، لمدينة مصراتة بليبيا، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف في تعليق ساخر بأنه "القائد الحقيقي لثورة فبراير 2011".

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن ليفي، سيتجول في مدينتي الخمس وترهونة، إضافة إلى مدينة مصراتة، وسيلتقي بالقيادات العسكرية والسياسية المحلية في هذه المناطق.

وكان المفكر الفرنسي اليهودي برنارد ليفي، قد ظهر في ليبيا عام 2011 إلى جانب قادة المتمردين على القذافي، ولعب دورا كبيرا من وراء الستار، حيث استشاره الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي، قبل التدخل العسكري في ليبيا، بل ويُنسب له دور في إقناع ساركوزي بالقيام بدور رئيسي في جهود الإطاحة بالنظام الليبي السابق.

المصدر: RT