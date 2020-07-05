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الملك سلمان يصدر قرارا بتمديد إقامات الوافدين في السعودية

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يصدر قرارا بتمديد إقامات الوافدين في السعودية
Reuters SAUDI ROYAL COURT
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وافق الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

وكشفت الوزارة عن تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

وشملت المبادرات تمديد صلاحية الخروج والعودة التي لم تستغل لمدة 3 أشهر بدون مقابل وتمديد صلاحية الخروج والعودة للوافدين خارج المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل.

المصدر: الإخبارية + سبق

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