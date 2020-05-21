حكومة الوفاق الوطني الليبية: هدفنا بسط السيطرة على كامل أراضي البلاد

أعلن محمد القبلاوي الناطق باسم الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني الخميس، أن هدف الحكومة يكمن في بسط السيطرة الأمنية على كامل تراب البلاد.

وأشار القبلاوي إلى أن "الحكومة تهدف إلى إدارة العملية السياسية مع المؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية".

الناطق باسم #الخارجية محمد #القبلاوي: هدف #حكومة_الوفاق بسط السيطرة الأمنية على كامل تراب #ليبيا لإدارة العملية السياسية مع المؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية pic.twitter.com/ClYfB3IptM — Libyan Ministry of Foreign Affairs (@MOFALibyaTIP) May 21, 2020



من جهتها، أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق في وقت سابق، سيطرتها الكاملة على مدينة الأصابعة جنوب غربي العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات مع "الجيش الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر.

كما فرضت قوات الوفاق سيطرتها على قاعدة "الوطية" الاثنين، حيث سبق وأن دخلت مدينة غريان جنوبي العاصمة في يونيو الماضي.‎

وأشار رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، إلى أن "قاعدة الوطية الجوية، انضمت إلى المدن المحررة في الساحل الغربي"، في إشارة إلى مدن صبراتة وصرمان والجميل ومناطق ساحلية أخرى"، التي كانت قوات الوفاق قد فرضت سيطرتها عليها في أبريل الماضي.

المصدر: "وكالات"