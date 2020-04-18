 
مباشر

يفريموف: روسيا لا تعترف بلجنة التحقيق حول الكيميائي في سوريا

أخبار العالم العربي

يفريموف: روسيا لا تعترف بلجنة التحقيق حول الكيميائي في سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/noy7

رفض السفير الروسي لدى سوريا، الاتهامات الغربية للجيش السوري، باستخدام أسلحة كيميائية في محافظة حماة، مؤكدا أن موسكو لا تعترف بمجموعة التحقيق لأن تشكيلها تم بشكل غير شرعي.

وقال السفيرألكسندر يفريموف في هذا الصدد: "فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية نحن لا نعترف بمجموعة التحقيق، فقد تم تشكيلها بشكل غير شرعي، خارج إطار معاهدة الحد من الأسلحة الكيميائية، لذلك لا نعترف بها، لدينا موقف خاص بنا، ونعمل على تحضير رد على ذلك، وقد صدر بيان عن وزارة الخارجية حول رفضنا لهذه القرارات"​​​.

إقرأ المزيد
"اشتباك" بين روسيا ودول أوروبية في مجلس الأمن الدولي بشأن "كيميائي" سوريا

يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اتهمت يوم 8 أبريل دمشق "بشن هجمات جوية من قبل قواتها، في محافظة حماة باستخدام الكلور والسارين"، وذلك وفقا لنتائج فريق التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا عام 2017.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا