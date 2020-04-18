يفريموف: روسيا لا تعترف بلجنة التحقيق حول الكيميائي في سوريا

رفض السفير الروسي لدى سوريا، الاتهامات الغربية للجيش السوري، باستخدام أسلحة كيميائية في محافظة حماة، مؤكدا أن موسكو لا تعترف بمجموعة التحقيق لأن تشكيلها تم بشكل غير شرعي.

وقال السفيرألكسندر يفريموف في هذا الصدد: "فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية نحن لا نعترف بمجموعة التحقيق، فقد تم تشكيلها بشكل غير شرعي، خارج إطار معاهدة الحد من الأسلحة الكيميائية، لذلك لا نعترف بها، لدينا موقف خاص بنا، ونعمل على تحضير رد على ذلك، وقد صدر بيان عن وزارة الخارجية حول رفضنا لهذه القرارات"​​​.

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يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اتهمت يوم 8 أبريل دمشق "بشن هجمات جوية من قبل قواتها، في محافظة حماة باستخدام الكلور والسارين"، وذلك وفقا لنتائج فريق التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا عام 2017.

المصدر: وكالات