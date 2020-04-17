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السيسي يتوصل لاتفاق مع رئيس وزراء الهند بخصوص مكافحة فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

السيسي يتوصل لاتفاق مع رئيس وزراء الهند بخصوص مكافحة فيروس كورونا
Reuters
رئيس وزراء الهند والرئيس المصري
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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا دامودارداس مودي ناقشا هاتفيا قضية مكافحة فيروس كورونا.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إنه تم خلال الاتصال، تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه تم التوافق حول التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء الهندي التهنئة للرئيس المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، كما عبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة.

المصدر: RT

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