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السيسي والملك عبد الله يتوصلان إلى اتفاق بشأن مكافحة فيروس "كورونا"

أخبار العالم العربي

السيسي والملك عبد الله يتوصلان إلى اتفاق بشأن مكافحة فيروس
Reuters
السيسي وملك الأردن
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات بشأن مكافحة فيروس كورونا.

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وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية بسام راضي، إن الاتصال تناول "التباحث حول جهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق بشأن التواصل والتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين لتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس والوقاية الصحية".

كما جرت خلال الاتصال مناقشة بعض موضوعات العلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

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