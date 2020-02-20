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مراسلنا: سقوط عدة قذائف على مواقع تابعة للجيش السوري في بلدتي سراقب والنيرب بريف إدلب

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مراسلنا: سقوط عدة قذائف على مواقع تابعة للجيش السوري في بلدتي سراقب والنيرب بريف إدلب
أرشيف
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أفاد مراسلنا في سوريا بسقوط عدة قذائف، اليوم الخميس، على مواقع تابعة للجيش السوري في بلدتي سراقب والنيرب بريف إدلب الشرقي.

وتناقل نشطاء ومواقع سورية معارضة أنباء عن قصف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل المسلحة السورية الموالية لها استهدف مواقع تابعة للجيش السوري في محيط بلدة النيرب بشرقي إدلب.

ونشر نشطاء مقاطع فيديو لحظة إطلاق الصواريخ من الراجمات التركية التي استهدفت محيط بلدة النيرب اليوم الخميس.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن)، نقلا عن مصادر محلية، إن قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مواقع في بلدة النيرب بريف إدلب، بالتزامن مع احتشاد للقوات التركية والفصائل في أطراف قميناس وسرمين، وسط ترقب للبدء بعملية برية جديدة على النيرب، بعد أن كانت قد شنت عملية مشابهة قبل أيام أفضت إلى سيطرة مؤقتة على البلدة سرعان ما استعادتها القوات السورية الحكومية.

المصدر: وكالات 

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