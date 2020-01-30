صحيفة: الجيش المصري يستخدم "قاتل دبابات" روسيا أردنيا

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، أن "قاتل الدبابات" الروسي الجديد "أر بي جي-32"، قد ظهر في حوزة أفراد القوات الخاصة المصرية، حيث تم نشر صور له مؤخرا على موقع "تويتر".

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وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن هذا السلاح المتطور يتم تصنيعه حاليا في الأردن بعد حصولها على ترخيص للإنتاج، حيث يتميز باستخدام نوعين من القنابل بعيار 72.5 ملم و105 ملم.

ولفتت الصحيفة إلى أن العيار المتعدد للقنابل يسمح باستخدام هذا السلاح ضد مختلف التحصينات ومكافحة دبابات القتال الرئيسية، بما فيها الحديثة.

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وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة المصرية لا تزال تستخدم قاذف القنابل السوفيتي "آر بي جي -7"، والذي يتم إنتاجه مباشرة في مصر.

Appearance of Russian-Jordanian RPG-32 reusable anti-tank grenade launchers with Egypt's Navy Special Operations. pic.twitter.com/4NkuHmr23a — Egypt Defence Review (@EgyptDefReview) January 26, 2020

المصدر: "روسيسكايا غازيتا"