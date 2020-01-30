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صحيفة: الجيش المصري يستخدم "قاتل دبابات" روسيا أردنيا

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صحيفة: الجيش المصري يستخدم
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أر بي جي - 32
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ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، أن "قاتل الدبابات" الروسي الجديد "أر بي جي-32"، قد ظهر في حوزة أفراد القوات الخاصة المصرية، حيث تم نشر صور له مؤخرا على موقع "تويتر".

صحيفة: الجيش المصري يستخدم
Sputnik
أر بي جي - 32
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وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن هذا السلاح المتطور يتم تصنيعه حاليا في الأردن بعد حصولها على ترخيص للإنتاج، حيث يتميز باستخدام نوعين من القنابل بعيار 72.5 ملم و105 ملم.

ولفتت الصحيفة إلى أن العيار المتعدد للقنابل يسمح باستخدام هذا السلاح ضد مختلف التحصينات ومكافحة دبابات القتال الرئيسية، بما فيها الحديثة.

صحيفة: الجيش المصري يستخدم
Sputnik
أر بي جي-32

وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة المصرية لا تزال تستخدم قاذف القنابل السوفيتي "آر بي جي -7"، والذي يتم إنتاجه مباشرة في مصر.

المصدر: "روسيسكايا غازيتا"

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