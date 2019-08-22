الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة "الملك خالد" الجوية غربي السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الخميس، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة في منطقة عسير بجنوب غربي السعودية بعدد من الطائرات المسيرة.

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وقال المتحدث باسم القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" العميد، يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "سلاح الجو المسير نفذ بعدد من طائرات قاصف (كا 2) عمليتين هجوميتين، على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط".

وأوضح المتحدث أن "العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية، فيما الأخرى استهدفت خزانات ومحطة الوقود في القاعدة"، وأن العمليتين أصابت أهدافهما "بدقة عالية".

وأشار إلى "أن الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر، وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال الـ48 ساعة الماضية 40 غارة جوية سقط على إثرها شهداء وجرحى في صفوف المدنيين".

المصدر: المسيرة نت