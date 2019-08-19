الحوثيون يعلنون استهدافهم عرضا عسكريا في مأرب بصاروخ بالستي

أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، عن إطلاق صاروخ بالستي من طراز "نكال" على تجمع وعرض عسكري لمن أسماهم بـ"الغزاة والمخدوعين في معسكر ماس بمأرب".

ونقل مراسل RT عن بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الدفاع في صنعاء من مركز الإعلام الثوري: "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من ضباط وجنود "الغزاة والمخدوعين" وسيارات الإسعاف هرعت بشكل كبير لانتشال الجرحى والقتلى.

وأضاف المتحدث أن هذا "الاستهداف جاء بعد عملية استخباراتية ورصد دقيق حيث كان العدو يحضر للتصعيد باتجاه جبهات نهم وصرواح".

المصدر: RT





