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مقتل الضابط الليبي الذي قبض على الإرهابي هشام عشماوي!

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مقتل الضابط الليبي الذي قبض على الإرهابي هشام عشماوي!
AFP
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أكد مصدر خاص لـ RT مقتل النقيب، عبد الحميد فرج الذرعاني، الضابط في الجيش الليبي الذي قام بالقبض على هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المصرية السابق، والقيادي في تنظيم القاعدة.

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شاهد.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية
شاهد.. الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القوات الخاصة المصرية

وأوضحت مصادرنا أن الذرعاني، وهو من سكان مدينة المرج الواقعة شرق  بنغازي، قتل أمس في اشتباكات بين قوات "الجيش الليبي" بقيادة المشير حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني في محور مطار طرابلس الدولي بمنطقة قصر بن غشير.

وكانت وحدة من "الجيش الوطني الليبي" قد قبضت في مدينة درنة في أكتوبر من العام الماضي على هشام عشماوي الذي يعد من أخطر قيادات التنظيمات المصرية الإرهابية، ويوصف بأنه أمير تنظيم "المرابطين"، ومتورط في سلسلة من الهجمات على الجيش المصري.

وسلّم "الجيش الوطني الليبي" مؤخرا عشماوي، ونُقل تحت حراسة مشددة من قبل قوات خاصة مصرية تابعة للمخابرات إلى القاهرة على متن طائرة عسكرية.

المصدر: RT

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