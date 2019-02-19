مصر.. زوج "سيدة البلكونة" يكشف تفاصيل إلقاء زوجته! (فيديو)

نفى زوج السيدة المصرية التي حاولت الانتحار من البلكونة في مصر، أن يكون حاول إلقاء زوجته، قائلا "إنه لا يستطيع إلقاء فأر من شرفة المنزل، فهل سيلقيها".

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وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج صبايا المذاع على فضائية الحياة": "أنا الذي أنقذت سارة "زوجته" من محاولة الانتحار، وأمسكت بيدها ولم أترك يدها إلا عندما رأيت أحد الجيران يقف بجانبي، ويساعدني في إنقاذها".

وتابع: "تزوجت سارة منذ 8 سنوات، وأقسم بالله العظيم اللي حصل ده أول مرة يحصل، والسبب فيه والدتها، وخالتها، لأنهما قاعدين معانا من 8 أيام وتتدخلان في حياتنا الخاصة، وهذا سبب الخلاف بيننا، وزوجتي عندما تذهب لزيارة والدتها تجلس عندها بالـ3 أشهر وأتحايل عليها كي تعود".

وأكد أن بداية الواقعة كانت أثناء حديثه مع زوجته وفوجئ بصراخها فتدخلت والدة الزوجة وخالتها، فأقدمت الزوجة على محاولة الانتحار، مردفا: "أقسم بالله العظيم أختي ليس لها ذنب في الحادث".

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، فحصت فيديو منتشرا على صفحات التواصل الاجتماعي بين المواطنين، تظهر فيه سيدة متدلية من أعلى شرفة بالطابق الثاني وأنقذها عدد من جيرانها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية