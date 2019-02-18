مصر.. شاب يلقي عروسه من شرفة بناية بعد شهر من الزواج (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين مقطع فيديو لشاب مصري حاول إلقاء زوجته من شرفة بناية يقطنانها، بسبب رغبته في عدم وجودها معه في البيت.

ووثق الفيديو سيدة متشبثة بحديد الشرفة، حتى حضر الجيران وأمسكوا وأنقذوها قبل سقوطها.

وقال مغردون ومدونون إن الحادثة وقعت في إحدى مناطق فيصل بالجيزة، بعدما شعر الزوج بالملل من زوجته وقام بإلقائها من شرفة المنزل.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن في الجيزة تفحصت الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماع للتوصل إلى مكان الواقعة، والتحقيق فيها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية