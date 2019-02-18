بن علوي لـRT: المنطقة تشهد بداية النهاية لألعاب كبرى وسوريا في مقدمتها
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أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لـRT، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد ما اسماه "بداية النهاية لألعاب كبرى"، مشيرا أن الأزمة السورية في مقدمتها.
وقال بن علوي: "الأزمة الخليجية ليست خلافا ماديا، وإنما تباينات نفسية لها جذور تاريخية وقبلية".
وأضاف، أنه "قلنا لنتنياهو صراحة وبقوة، لا أمان لدولة إسرائيل إلا بقيام الدولة الفلسطينية".
وشدد الوزير العماني على أن "بيان وارسو"، لا يعبر عن كل مواقف المشاركين فيما يتعلق بالملف الإيراني ومواقفها في المنطقة.
المصدر: RT
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