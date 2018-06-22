إنستغرام تنافس يوتيوب بمنصة "IGTV" الجديدة

أطلقت شركة إنستغرام رسميا منصة تلفزيون جديدة تسمى "IGTV" عبر تطبيقها، وهي ميزة تمكن المستخدمين من مشاهدة مقاطع فيديو عمودية تصل مدتها إلى ساعة.

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وظهرت الميزة الجديدة في الجزء العلوي من التطبيق إلى جانب الخيارات التقليدية التي تعرض القصص والرسائل.

وستكون الميزة أيضا تطبيقا منفصلا، وستعرض في البداية مقاطع فيديو للمشاهير بما في ذلك كيم كارداشيان ويست وسيلينا غوميز وتايلر بلفينس والذي يعرف باسم "نينجا" عبر الإنترنت، وسوف تشمل أيضا الشخصيات التي اكتسبت شهرة كبيرة عبر التطبيق حتى الحيوانات منها.

وسيتمكن المستخدمون العاديون من إنشاء مشاركاتهم الخاصة أيضا، ونشرها داخل إنستغرام أو عبر تطبيق IGTV المنفصل، مباشرة.

ولن يتم دفع أية أموال للمستخدمين مقابل مقاطع الفيديو الخاصة بهم، ولن تكون هناك أية إعلانات في البداية.

ويبدو أن هذه الميزة تأتي في إطار سعي فيسبوك لاختراق برامج التلفزيون التقليدية، ودعم إنستغرام لجذب المزيد من المستخدمين خاصة في ظل أن "أقل من 40% من المراهقين يشاهدون التلفزيون مقارنة بما كان عليه الوضع منذ 5 سنوات، لذلك حان الوقت لكي يتقدم الفيديو ويتطور"، وفقا لتصريح الرئيس التنفيذي لشركة إنستغرام، كيفن سيستروم، في حفل إعلان إطلاق منصة IGTV، في سان فرانسيسكو.

ويفترض بهذه الميزة الجديدة أن ستنافس بقوة منصة يوتيوب، ولكن من دون أن تحقق أية أرباح في الوقت الحالي من صانعي المحتوى، وهو ما قد تفكر فيه الشركة لاحقا، بحسب سيستروم.

المصدر: إنديبندنت

فادية سنداسني