إنستغرام قد يسمح بتحميل فيديوهات طويلة!

تدرس شركة إنستغرام فكرة إطالة مدة الفيديوهات التي يمكن للمستخدمين تحميلها والتي قد تصل إلى ساعة كاملة، حسب تقرير جديد لصحيفة "World Street Journal".

وفي حال تطبيق الفكرة الجديدة فسيعطى المستخدم مساحة أوسع للمشاركة، وكذلك سيقرب إنستغرام أكثر من ميكانيكية عمل يوتيوب وفيسبوك.

وستكون الفيديوهات الطويلة عامودية العرض على الشاشة، لكن لم يحدد التقرير فيما إذا كانت ستنشر على صفحة المستخدم أم على القصص "ستوري"، أم على كليهما معا.

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أما في الوقت الراهن، فتصل المدة القصوى لفيديوهات الـ "ستوري" إلى 15 ثانية وعلى الصفحة الرئيسية إلى 60 ثانية. ويصل عدد مشتركي إنستغرام الفاعلين إلى أكثر من 300 مليون وعدد المشتركين الكلي إلى 800 مليون، ما يجعل منه أكبر تطبيق للصور في العالم.

واستحوذت فيسبوك على إنستغرام بالكامل في عام 2012، وذلك مقابل مبلغ مليار دولار أمريكي. كما طالت حملة الانتقادات الأخيرة على الشركة الأم تطبيق إنستغرام كذلك، بسبب "عدم توفيره حماية كافية لخصوصية المستخدم".

المصدر: وول ستريت جورنال

قتيبة دعبول