 
مباشر

آبل تتوعد فيسبوك بإجراءات وقائية!

العالم الرقمي

آبل تتوعد فيسبوك بإجراءات وقائية!
You-Tube: Fortune
مدير عام شركة آبل، تيم كوك.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kbxx

توعدت آبل بتعطيل بعض ميزات فيسبوك التي تهدد خصوصية المستخدم في النسخة القادمة من نظامي التشغيل "iOS" و"Mac".

وذكرت آبل الميزة الأخطر التي ستقوم بتعطيلها وهي تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم والتي يوفرها تطبيق فيسبوك على الهواتف الذكية. ويتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حدة التوتر بين الشركتين والذي بدأ في الأشهر الماضية.

وقالت آبل إنها تراقب عن كثب جميع الميزات "التي لا يشك مستخدمو فيسبوك بخطورتها، والتي توظف في تعقبهم على مدار الساعة، كأزرار التعليق والمشاركة". 

كما وتدرج آبل إجراءات وقائية في متصفحها "سفاري"، من خلال تنبيه المستخدم في حال محاولة موقع أو تطبيق ما تحديد مكانه الجغرافي. 

ويأتي إعلان الشركة العملاقة بعد وصف مديرها العام، تيم كوك، تصرفات فيسبوك بأنها "غزو لخصوصية المستخدم"، الأمر الذي استدعى رد مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، الذي وصف تصريحات كوك بالـ "عفوية ليس إلا".

إقرأ المزيد
تقرير: 2017 الأسوأ في أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية

ويرى مراقبون أن آبل تتصدر الشركات التقنية في إجراءاتها الوقائية الهادفة إلى حماية خصوصية المستخدم، وهي الإجراءات التي تتجنبها معظم الشركات خوفا من أن تثقل على المستخدم في التنبيهات وتبطئ عملية التصفح. 

المصدر: BBC News

قتيبة دعبول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا