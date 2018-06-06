آبل تتوعد فيسبوك بإجراءات وقائية!

توعدت آبل بتعطيل بعض ميزات فيسبوك التي تهدد خصوصية المستخدم في النسخة القادمة من نظامي التشغيل "iOS" و"Mac".

وذكرت آبل الميزة الأخطر التي ستقوم بتعطيلها وهي تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم والتي يوفرها تطبيق فيسبوك على الهواتف الذكية. ويتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حدة التوتر بين الشركتين والذي بدأ في الأشهر الماضية.

وقالت آبل إنها تراقب عن كثب جميع الميزات "التي لا يشك مستخدمو فيسبوك بخطورتها، والتي توظف في تعقبهم على مدار الساعة، كأزرار التعليق والمشاركة".

كما وتدرج آبل إجراءات وقائية في متصفحها "سفاري"، من خلال تنبيه المستخدم في حال محاولة موقع أو تطبيق ما تحديد مكانه الجغرافي.

Apple CEO Tim Cook backhands Facebook again for the amount of data it collects and what it does with that information https://t.co/SB3P2GVxmD — Business Insider (@businessinsider) June 5, 2018

ويأتي إعلان الشركة العملاقة بعد وصف مديرها العام، تيم كوك، تصرفات فيسبوك بأنها "غزو لخصوصية المستخدم"، الأمر الذي استدعى رد مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، الذي وصف تصريحات كوك بالـ "عفوية ليس إلا".

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ويرى مراقبون أن آبل تتصدر الشركات التقنية في إجراءاتها الوقائية الهادفة إلى حماية خصوصية المستخدم، وهي الإجراءات التي تتجنبها معظم الشركات خوفا من أن تثقل على المستخدم في التنبيهات وتبطئ عملية التصفح.

المصدر: BBC News

قتيبة دعبول