"اللون الأخضر في واتس آب" يثير غضب المستخدمين

أثار تطبيق "واتس آب" غضب المستخدمين بعد إدخال الأحرف الكبيرة في علامتي "Online" (متصل بالإنترنت) و"Typing" (كتابة)، وكذلك اللون الأخضر الغريب.

ويبدو أن اختبارات "واتس آب" الغريبة لم تكتمل بعد، حيث لاحظ الكثير من الأشخاص علامات خضراء غريبة داخل التطبيق.

WhatsApp angers users for the second time in a week as it introduces bizarre green features - with one venting 'we don't like change, leave us alone!' https://t.co/llsfKtm2ejpic.twitter.com/lbR6j6Bbuz — Daily Mail Online (@MailOnline) April 19, 2024

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ولجأ العديد من المستخدمين إلى موقع X للتعبير عن غضبهم، حيث قال أحدهم: "نحن لا نحب التغيير. أولا، تم تغيير "الاتصال بالإنترنت" و"الكتابة"، والآن الإشعارات الخضراء والتدقيق الإملائي الأخضر والمؤشر الأخضر، وكل شيء باللون الأخضر. اتركونا وشأننا، لا نحب التغيير".

وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه تغيير بسيط، إلا أنه لم يلق استحسان المستخدمين.

وأضاف مستخدم آخر: "لماذا تحول تطبيق "واتس آب" فجأة إلى اللون الأخضر؟؟".

وتأتي هذه التغييرات بعد أيام فقط من إثارة غضب المستخدمين بتغيير طفيف في علامتي "الاتصال بالإنترنت" و"الكتابة"، التي سرعان ما أُلغيت مع التأكيد على أن تطبيق "واتس آب يعود إلى وضعه الطبيعي الآن".

المصدر: ديلي ميل