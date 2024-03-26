ميزات جديدة تظهر في "واتس آب"

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن تطبيق "واتس آب" في الهواتف والأجهزة الذكية سيحصل على ميزات جديدة.

وتبعا لموقع WABetaInfo فإن مستخدمي تطبيق "واتس آب" في الهواتف الذكية ستتوفر لهم ميزة خصوصية جديدة لتعطيل معاينات الروابط وعناوين IP في المراسلات، الأمر الذي سيحمي العناوين الإلكترونية والروابط التي يرسلونها للآخرين كي لا يتم معاينتها من طرف ثالث، ما سيزيد من خصوصية المراسلات وبياناتها.

وأشار الموقع إلى أن الميزة الجديدة ظهرت في الإصدار التجريبي (2.24.7.12) لـ"واتس آب" المخصص لأجهزة أندرويد، ومع تفعيلها سيظل المستخدمون قادرين على تلقي الرسائل التي تحوي على روابط إلكترونية بصيغتها الكاملة.

وتبعا للموقع فإن الميزة ما تزال قيد الاختبار حاليا، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي فيما إذا كانت ستطرح للمستخدمين.

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وأشارت بعض مواقع الإنترنت أيضا إلى أن القائمين على تطبيق "واتس آب" يختبرون ميزة جديدة تساعد المستخدم على وضع فيديوهات مدتها دقيقة في خاصية "الحالة" على التطبيق، كما يختبرون ميزات لتحويل الرسائل الصوتية إلى نص في المراسلات.

ومن المنتظر أن يحصل تطبيق "واتس آب" في الهواتف الذكية أيضا على ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصور وتحسين جودتها أثناء إرسالها من مستخدم لآخر.

المصدر: فيستي