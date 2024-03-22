 
مباشر

آبل تطلق تحديثا جديدا لأنظمة هواتف آيفون

العالم الرقمي و Social media

آبل تطلق تحديثا جديدا لأنظمة هواتف آيفون
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7k8

أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS المخصصة لهواتف آيفون.

ولم تذكر آبل أي تفاصيل عن الميزات التي يوفرها التحديث الجديد iOS 17.4.1 للمستخدمين، بل اكتفت بالإشارة إلى أنه يتضمن إصلاحات أمنية مهمة تعالج ثغرات كانت موجودة في أنظمة هواتفها.

ويأتي هذه التحديث بعد أسبوعين تقريبا من إطلاق آبل لإصدار iOS 17.4، والذي وفرت من خلاله العديد من الميزات الإضافية لأجهزة آيفون، منها ميزات تتعلق بخدمات Apple Podcast، وميزات لأنظمة CarPlay وخدمات Apple Wallet.

إقرأ المزيد
ميزة مهمة قد تظهر في نظام أندرويد القادم
ميزة مهمة قد تظهر في نظام أندرويد القادم

ويشغل التحديث الجديد نحو 400 ميغابايت في ذاكرة الهاتف، ويمكن تحميله من خلال التوجه إلى قائمة الإعدات في الهاتف (Settings)، ومن ثم الضغط على خيار "عام" أو (General)، ومن ثم خيار "تحديث برنامج التشغيل (Software Update)، وبعدها خيار تنزيل وتحميل (Download and Install).

المصدر: iphones.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا