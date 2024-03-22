آبل تطلق تحديثا جديدا لأنظمة هواتف آيفون

أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS المخصصة لهواتف آيفون.

ولم تذكر آبل أي تفاصيل عن الميزات التي يوفرها التحديث الجديد iOS 17.4.1 للمستخدمين، بل اكتفت بالإشارة إلى أنه يتضمن إصلاحات أمنية مهمة تعالج ثغرات كانت موجودة في أنظمة هواتفها.

ويأتي هذه التحديث بعد أسبوعين تقريبا من إطلاق آبل لإصدار iOS 17.4، والذي وفرت من خلاله العديد من الميزات الإضافية لأجهزة آيفون، منها ميزات تتعلق بخدمات Apple Podcast، وميزات لأنظمة CarPlay وخدمات Apple Wallet.

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ويشغل التحديث الجديد نحو 400 ميغابايت في ذاكرة الهاتف، ويمكن تحميله من خلال التوجه إلى قائمة الإعدات في الهاتف (Settings)، ومن ثم الضغط على خيار "عام" أو (General)، ومن ثم خيار "تحديث برنامج التشغيل (Software Update)، وبعدها خيار تنزيل وتحميل (Download and Install).

المصدر: iphones.ru