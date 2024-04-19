Asus تطلق حاسبا بمواصفات مميزة للمصممين ومحبي الألعاب (فيديو)

كشفت Asus عن حاسب Strix G16 الذي حصل على تقنيات ممتازة تجعله جهازا مميزا للمصممين ومحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.

وحصلت نسخة G614JZR من هذا الحاسب على شاشة بمقاس 16 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها يصل إلى 240 هيرتز، وتدعم تقنيات Dolby Vision وMUX Switch + NVIDIA لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات، كما دعمت هذه الشاشة بتقنيات لحماية العين من الأشعة الضارة.

ويوفر الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Intel Core i9 Processor 14900HX المزود بـ 24 نواة، والذي يصل تردده إلى 5.8 غيغاهيرتز، كما دعم الحاسب بمعالج رسوميات NVIDIA GeForce RTX 4080.

وزوّد بذواكر وصول عشوائي من نوع DDR5-5600 بسعة 32 غيغابايت، يمكن توسيع سعتها إلى 64 غيغابايت، وحصل على أقراص تخزين داخلية بسعات تصل إلى 2 تيرابايت.

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وجهّزته Asus، بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ LAN port، ومنفذ Thunderbolt، ومنفذ HDMI، ومنفذي USB 3.2 Gen 2 Type-A، ومنفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C، ولوحة مفاتيح مزودة بمنظومة إضاءة داخلية، وبطارية Li-ion يمكن شحنها بشاحن سريع باستطاعة 100 واط.

المصدر: rog.asus.com