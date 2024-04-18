متطور وخفيف الوزن.. هواوي تكشف عن أحد أفضل الحواسب (فيديو)

كشفت هواوي عن حاسب MateBook X Pro 2024 الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل الحواسب المحمولة حاليا.

ويتميز هذا الحاسب بتصميمه الأنيق وخفة وزنه، إذ يزن هيكله 980 غ فقط، فيما لا تتعدى سماكة الهيكل الـ 13.5 ملم.

وحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 14.2 بوصة، دقة عرضها (3120/2080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، كم يمكن التحكم بهذه الشاشة باللمس.

وجاءت النسخة الأبسط من هذا الجهاز بمعالج Core Ultra 7 155H من إنتل، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذاكرة داخلية من نوع SSD بسعة 1 تيرابايت.

أما النسخة الأكثر تطورا فحصلت على معالج Core Ultra 9 185H، وذواكر وصول عشوائي 32 غيغابايت، وذواكرة SSD بسعة 2 تيرابايت.

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وتعتبر المعالجات الموجودة في هذه الحواسب من أحدث المعالجات التي طورتها إنتل، ولها القدرة على العمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ودعمت هواوي كل حاسب بمنفذ USB-C للشحن السريع، ومنفذي Thunderbolt 4، وتقنيات للاتصال بشبكات Wi-Fi 6، وحصل كل جهاز على 4 مايكروفونات و6 مكبرات صوت عالية الأداء.

المصدر: 3dnews