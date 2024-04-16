ZTE تعلن عن أحدث هواتفها بمواصفات منافسة

تتحضر ZTE لإطلاق هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات وقدرات تصوير تجعله من بين أقوى المنافسين في عالم أجهزة أندرويد.

حصل هاتف Axon 60 Ultra الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، وجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 453 شمعة/م تقريبا.

وسيتمتع هذا الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على عدستين بدقة (50+50) ميغابيكسل، وجهّزت بتقنيات تصوير الـ macro، فضلا عن كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، فيها عدسة بفتحة f/2.5، ويمكنها توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 60 إطارا في الثانية.

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ويعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

ودعمته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، كما جهّزته ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 80 واط.

المصدر: gsmarena