روسيا.. إطلاق الحاسب العملاق الجديد "سيرغي غودونوف"

تم إطلاق جهاز الحاسب العملاق "سيرغي غودونوف" في معهد "سوبوليف" للرياضيات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وقد تم التدشين الرسمي للحاسب العملاق الجديد، الذي سُمي نسبة لعالم الرياضيات الروسي الشهير سيرغي غودونوف، في المجمع الأكاديمي لمدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

ويعد الحاسب العملاق أداة رئيسية لإجراء البحوث والتطوير التطبيقي في مركز نوفوسيبيرسك العلمي، وإنشاء منصة تكنولوجية تحت رعاية المجلس العلمي لقسم علوم الرياضيات الخاص بالنمذجة الرياضية للوبائيات والعمليات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد تم إنجاز المشروع في وقت قصير نسبيا. كما تم الانتهاء من أعمال التركيب والتشغيل في غضون ثلاثة أسابيع.

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ويقوم جهاز الحاسب الجديد بإجراء حسابات حول المشكلات والتحديات الحرجة والصعبة، ومنها:

- الديناميكا الهوائية الحسابية ومشاكل تحسين التدفقات المضطربة مع التبادل الحراري بناء على تقنيات التعلم العميق والخوارزميات الشبيهة بالطبيعة.

- التصوير المقطعي الكهروصوتي الطبي.

- نمذجة المشكلات الوبائية والبيئية والاقتصادية مع الأخذ في الحسبان العمليات الاجتماعية، ونمذجة وبناء سيناريوهات لتطوير نظام المحيط الحيوي والاقتصاد والمجتمع، مع مراعاة التنمية المستدامة والخالية من الكربون وتغير المناخ.

- حل المسائل العكسية للجيوفيزياء بطريقة مباشرة تعتمد على منهج غلفاند-ليفيتان-كرين.

وقد تم إنشاء الجهاز الجديد على أساس منصة RSK Tornado ذات الكثافة العالية والموفرة للطاقة مع التبريد السائل. وتم بناء نظام IM SB RAS عالي الأداء على أساس العقد الحاسوبية، وكل منها مجهز بمعالجين Intel Xeon Scalable من الجيل الثالث (38 نواة وتردد أساسي يبلغ 2.4 غيغاهرتز لكل منهما). ويبلغ الأداء الإجمالي للمجمع حاليا 54.4 تيرافلوب (تريليون عملية في الثانية).

كما وفّر المطوّرون إمكانية التوسع الإضافي للكمبيوتر العملاق "سيرغي غودونوف". وستجري العام الجاري عملية التحديث للمجمع. ونتيجة لذلك، فإن الأداء الأقصى لهذا النظام الحاسوبي سوف يتضاعف إلى 120.4 تفلوب (تريليون عملية في الثانية).

المصدر: VK.com